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20.10.2021 22:59
Рубрика: Происшествия

Ксения Собчак дерзко вела себя на допросе у следователя в Сочи

Текст: Иван Петров
Популярная телеведущая и блогер Ксения Собчак сегодня была допрошена в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП в Сочи. Это уже вторая ее явка к следователю, на этот раз к сочинскому. Ранее ее допросили московские следователи.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Сотрудники следственного управления УВД по городу Сочи провели следственные действия с Ксенией Собчак, являющейся свидетелем по уголовному делу о резонансном ДТП", - сообщили в пресс-центре МВД России.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Собчак рассказала о допросе после смертельного ДТП в Сочи

Отмечается, что в ходе допроса следователь "в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса РФ официально предупредил свидетеля о недопустимости без его разрешения разглашения данных предварительного расследования". Однако Собчак, подчеркнули в МВД, от подписания процессуального документа отказалась. Ее адвокат в служебном кабинете и вовсе попыталась несанкционированно вести фотосъемку, посетовали в МВД. Причём, и имеющихся на рабочем столе следователя документов.

Кроме того, рассказали в пресс-центре, Ксения Собчак на допросе подтвердила, что сама пострадала в результате того ДТП и даже обращалась в медучреждение. "Следователь попытался выяснить характер и тяжесть причиненных ей телесных повреждений, на что свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП. Собчак пояснила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться", - отметили в МВД.

Отмечается, что это не последний вызов телеведущей к следователю.

"Всех свидетелей для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для расследования, будут приглашены для проведения дальнейшие следственные действия", - подчеркнули в МВД. Собчак же отдельно предупредили о том, что "в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения".
Ксения Собчак в сочинской трагедии: ступор или цинизм?

Напомним, резонансная авария произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер - Альпика.

Mercedes, в котором в качестве пассажира с корпоратива ехала Ксения Собчак, при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen, 1986 года рождения, от полученных травм скончалась. Водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

Расследование ведется по части 3-й статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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