Следователи допрашивают Ксению Собчак по делу о смертельном ДТП в Сочи

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве проводят в настоящее время следственные действия с Ксенией Собчак. Она дает свидетельские показания по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", - сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее сообщалось, что столичные следователи намерены вызвать на допрос всех участников того ДТП, в том числе и телеведущую Ксению Собчак.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер - Альпика. Расследование ведется по части 3-й статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".