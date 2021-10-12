Следователи допрашивают Ксению Собчак по делу о смертельном ДТП в Сочи

Новости

Михаил Евраев назначен врио губернатора Ярославской области 18:01
Полпредом в СибФО назначен Анатолий Серышев 17:59
В Минфине РФ призвали не опасаться повторения предыдущих кризисов 17:42
В День отца пап с детьми бесплатно пустят в Музей Победы 17:41
В Москве измерили шум трамвая 17:39
Названа дата краха цены биткоина 17:31
Следственный комитет представил 2-й том книги об убийстве царской семьи 17:27
За неоплату парковки у москвича арестовали Mazda 6 17:20
Прокуроры смогут получать статус ветерана боевых действий 17:14
В думском комитете по строительству и ЖКХ рассказали о планах работы 17:14
Чернышенко рассказал о преимуществах электронного документооборота для бизнеса 17:12
Путин призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса 17:07
Абрамченко: Выступать против утилизации упаковки глупо 17:07
Следствие подготовило документы с просьбой арестовать ректора "Шанинки" 17:06
Королева Елизавета II впервые вышла на публику с тростью 17:04
Володин: Необходимо вернуться к теме стабилизации цен 16:55
В Москве началась ревакцинация курьеров и таксистов 16:55
В ФАС рассказали о борьбе с необоснованными наценками в тарифах 16:44
Абрамченко рассказала, что будет с тарифом на вывоз мусора 16:39
Исследование: россияне стали выбирать автомобили по-другому 16:24
МИД РФ: Россия не приемлет присутствия США в Центральной Азии 16:22
Минимальная пенсия в Москве с городской доплатой вырастет до 21 193 рублей 16:05
Володин: Госдума начнет работать "без раскачки" 15:55
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды 15:53
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Когда станут известны итоги переписи 2021 года
Когда станут известны итоги переписи 2021 года
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 17:07
Рубрика: Происшествия

Следователи допрашивают Ксению Собчак по делу о смертельном ДТП в Сочи

Текст: Иван Петров
Известная телеведущая Ксения Собчак явилась на допрос к следователю. Она проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному по факту аварии, произошедшей накануне в Сочи. В том ДТП автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Volkswagen. В результате девушка-пассажир Volkswagen погибла, еще двое из той же машины находятся в больнице.

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве проводят в настоящее время следственные действия с Ксенией Собчак. Она дает свидетельские показания по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", - сообщили в пресс-центре МВД России.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Ксения Собчак показала справку от врача после ДТП

Ранее сообщалось, что столичные следователи намерены вызвать на допрос всех участников того ДТП, в том числе и телеведущую Ксению Собчак.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер - Альпика. Расследование ведется по части 3-й статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Президент потребовал индексировать соцвыплаты по фактической инфляции
Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Власти Москвы: Контроль соблюдения антиковидных мер в столице будет продолжен
В обмен на приезд Нуланд в Москву российский дипломат получил визу США
В Кремле объяснили рост цен влиянием мировой конъюнктуры
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой