Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи

Всех участников резонансного ДТП в Сочи, находившихся в салоне автомобиля Mercedes, включая Ксению Собчак, вызовут для допроса в качестве свидетелей. Как говорится в сообщении "МВД медиа", руководство Следственного департамента МВД России взяло на контроль расследование этого уголовного дела в отношении предполагаемого виновника ДТП с участием автомобилей Mercedes и Volkswagen, в результате которого погибла женщина.

Следователем следственного управления УВД по городу Сочи в отношении водителя автомобиля Mercedes уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека". "Сегодня водителю автомобиля Mercedes предъявлено обвинение. Адлерским районным судом города Сочи ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в МВД.

По предварительной информации, 9 октября около 21:00 на автодороге "Адлер-Альпика Сервис" Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen, 1986 года рождения, от полученных травм скончалась. Водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

"В ходе предварительного расследования проведен комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля Volkswagen", - отметили в МВД.