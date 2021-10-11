Водитель, попавший в ДТП с участием Собчак, отправлен под домашний арест

Адлерский районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения водителю автомобиля Mercedes, обвиняемого по части 3 статьи 264 УК РФ. Его предложено отправить под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Ранее подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Напомним, 9 октября 2021 года в Адлерском районе Сочи обвиняемый выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen, один пассажир которого погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей, участвовавших в ДТП, пострадали. Как писала "РГ", в салоне Mercedes находилась Ксения Собчак.

"Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы, представленные сторонами, суд принял решение об удовлетворении ходатайства и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, - говорится в сообщении. - В отношении обвиняемого установлены следующие ограничения: не покидать место проживания, не общаться с лицами, проходящими по делу, а также с друзьями и родственниками, не проживающими с ним совместно".