Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения

В Сочи после ДТП со смертельным исходом в отношении водителя автомобиля Mercedes избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее подозреваемый признал свою вину.

Напомним, авария произошла в субботу около 21.00 на автодороге Адлер - Альпика Сервис. По предварительной информации, водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. От полученных травм 35-летняя пассажирка скончалась до приезда бригады скорой помощи. Второй пассажирке провели операцию, водитель тоже был госпитализирован. В салоне Mercedes во время аварии находилась Ксения Собчак.

В отношении предполагаемого виновника трагедии следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства инцидента.