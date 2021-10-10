Новости

Петербургский школьник устроил стрельбу из пневматики 19:00
Опознание погибших в авиакатастрофе пройдет 11 октября в Набережных Челнах 18:56
Яка Бийол: Матч против россиян будет особенным для меня 18:40
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения 18:35
В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 34 18:25
В Сочи прооперировали пассажирку, попавшую в ДТП с участием Собчак 17:38
В России опровергли слова Трампа о копировании военной техники США 17:25
В авиакатастрофе в Татарстане погибли опытные парашютисты из Удмуртии 17:15
В Татарстане появился временный мемориал погибшим в авиакатастрофе 17:00
Европейцам представили "кошмарный сценарий" грядущей зимы 16:59
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак 16:27
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "микса" вирусов в Крыму 16:25
В Воронеже для экономии кислорода остановили испытания ракет 16:19
В Оренбуржье арестованы еще два фигуранта дела об отравлении алкоголем 16:18
Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето 16:14
Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 16:03
Родственников пострадавших в авиакатастрофе разместят в Набережных Челнах 15:55
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП 15:43
На Канарах обрушился склон извергающегося вулкана 15:25
Большой театр отменил оперу "Садко" после гибели артиста на сцене 15:00
ДОСААФ России приостановило полеты самолетов типа L-410 14:44
Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение 14:37
ВОЗ: В борьбе с коронавирусом пройдено около 60% пути 14:37
Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи 14:35
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
10.10.2021 18:35
Рубрика: Происшествия

Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Сочи после ДТП со смертельным исходом в отношении водителя автомобиля Mercedes избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее подозреваемый признал свою вину.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак

Напомним, авария произошла в субботу около 21.00 на автодороге Адлер - Альпика Сервис. По предварительной информации, водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. От полученных травм 35-летняя пассажирка скончалась до приезда бригады скорой помощи. Второй пассажирке провели операцию, водитель тоже был госпитализирован. В салоне Mercedes во время аварии находилась Ксения Собчак.

В отношении предполагаемого виновника трагедии следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства инцидента.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой