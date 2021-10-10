В Сочи прооперировали пассажирку, попавшую в ДТП с участием Собчак

В Сочи пассажирку, попавшую в ДТП с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, успешно прооперировали. Об этом сообщил "РГ" информированный источник.

Пока пациентка в тяжелом состоянии, но прогнозы положительные. Сейчас она находится в искусственной коме. Первоначально врачи диагностировали пострадавшей перелом основания черепа.

Напомним, накануне около 21.00 на автодороге Адлер - Альпика Сервис водитель автомобиля Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, 35-летняя пассажирка которого скончалась на месте. Водителя и вторую пассажирку госпитализировали в городскую больницу №8. Кроме того, от сильного удара Volkswagen по инерции въехал в микроавтобус, где находились десять пассажиров. Никто из них не пострадал.

Водитель Mercedes признал свою вину, он находится под подпиской о невыезде, уточнили в полиции региона. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подробности выясняются.

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.