Лукашенко ожидает от ученых прорывных открытий в области онкологии

Созданная за минувшие десятилетия система оказания онкологической помощи в Беларуси доказала свою эффективность, подтвердили Александру Лукашенко во время посещения в среду республиканского центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. "Мы можем быть образцом и показателем для многих стран в этой системе", - подчеркнул директор РНПЦ Сергей Поляков.

Правда, в ходе заинтересованного диалога с главой государства, информирует его пресс-служба, было признано, что на фоне эпидемиологической ситуации потенциальные пациенты стали реже обращаться к врачам и, как следствие, произошло снижение своевременного выявления злокачественных заболеваний. Однако это общемировая тенденция, с сожалением констатировали руководители центра.

В целом же, по их словам, качественные критерии по оказанию помощи пациентам по ряду направлений находятся в числе лучших в мировой практике. Внедряются новые технологии и подходы, за счет чего значительно увеличился процент выживаемости, сохраняется качество жизни.

В ходе знакомства с онкологическим центром зашла речь и об экспорте услуг, которые востребованы среди иностранцев. Президент в этой связи обратил внимание, что за рубежом аналогичные по качеству услуги стоят значительно дороже. Поинтересовался белорусский руководитель и перспективами появления универсального лекарства от столь опасного недуга.

Сергей Поляков пояснил, что в отношении ряда форм заболеваний уже есть эффективные лекарства, которые даже на поздних стадиях позволяют на 5-7 лет продлить жизнь пациентов и сохранить ее качество. Однако, признался специалист, универсального средства-панацеи до сих пор не существует, хотя подобные разработки в мировой практике продолжаются. И президент не сомневается: белорусские ученые обладают потенциалом для прорывного открытия, что оценят и на мировом уровне.

Была затронута главой государства и тема вакцин, в том числе от COVID-19. Здравоохранение, убежден он, "должно быть сферой абсолютно интернациональной", в которой нельзя наживаться на здоровье людей, подчеркнул Лукашенко.

В этот же день он посетил и Минскую областную клиническую больницу, где только за девять месяцев текущего года была оказана помощь более тысячи человек. Инфекционные палаты, сообщили президенту, развернуты на базе шести профильных отделений. А всего для больных с диагнозом COVID-19 в клинике выделено свыше двухсот коек.

Кстати, по оперативным данным, в инфекционных отделениях больницы на лечении находятся в эти дни 203 пациента, из них 21 человек в тяжелом состоянии, на ИВЛ - 11 пациентов.