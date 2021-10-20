Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности передозировки кальция. По его словам, чрезмерное употребление витамина может привести к судорогам. Об этом врач заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Речь в эфире шла о заболевании остеопорозом. Одними из главных элементов для лечения этой болезни являются кальций и витамин D. Однако пополнять их запасы в организме, считает Мясников, лучше из пищи.

"Основное, что должен делать человек - принимать кальций и витамин D с пищей. Кальций в продуктах не вызывает изменений в регуляции кальциевого обмена. Он всасывается именно там, где должен, не вызывая никаких сигналов в мозг. Тогда как если вы выпили таблетку кальция, то он всосался не там и сразу. И начинает выводиться с мочой, образовывая камни в почках", - объяснил врач.

Мясников подчеркнул и опасность передозировки кальция. По его словам, принимать больше 2 граммов этого элемента вредно.

"Могут развиться неприятные симптомы: слабость, усталость, судороги", - рассказал телеведущий.

Больше всего кальция, по словам врача, содержится в молочных продуктах - твердых сырах, твороге и йогурте. А витамин D - в морской капусте, яйцах и солнечном свете.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности передозировки витамина С. По его словам, это может привести к отложению солей и образованию камней в почках.