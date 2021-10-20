МИД РФ поддержал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане

Россия отмечает усилия новой администрации Афганистана по стабилизации военно-политической обстановки в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отмечаем предпринимаемые временным правительством талибов (запрещены в России) усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата", - цитирует ТАСС выступление Лаврова на заседании по Афганистану в "московском формате".

По словам министра, задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения видится, прежде всего, в формировании по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны.

Лавров полагает, что поддержка народных масс связана и с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан. Установившийся в Афганистане новый баланс сил "не имеет альтернатив на обозримую перспективу".

"Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов" (запрещено в России), - подчеркнул глава МИД РФ.