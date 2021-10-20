Начинающие охотники будут сдавать экзамены по правилам охоты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, обязывающую начинающих охотников проходить обучение и сдавать экзамены на получение своего первого охотничьего билета.

Каждая охотничья собака должна быть уверена: ее хозяин обучен искусству охоты. Фото: РИА Новости

Соответствующие поправки предлагается внести в Закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов...".

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, проект обязывает граждан, желающих стать охотниками, проходить обучение и сдавать экзамен по программе охотничьего минимума.

"Охотничий минимум включает в себя знание правил охоты, требований безопасности при осуществлении охоты, а также основ биологии диких животных. Для допуска к экзамену на сдачу охотничьего минимума кандидат должен будет предъявить медсправку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием", - рассказал Владимир Груздев.

Кстати, с 1 января этого года вступили в силу новые правила охоты. Есть ряд новаций. Например, при осуществлении коллективной охоты загоном все лица, участвующие в коллективной охоте, обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цветов, соответствующую требованиям ГОСТа. И так далее.

Владимир Груздев напомнил, что по действующим нормам граждане должны под роспись знакомиться с требованиями охотничьего минимума.

"Такая процедура не гарантирует получение кандидатом необходимых знаний. К сожалению, многие ограничиваются лишь формальным действием: проставлением подписи в графе без изучения соответствующей документации", - подчеркнул председатель правления АЮР.

По его словам, инициатива предполагает, что порядок проведения обучения и проверки знаний охотничьего минимума будет устанавливаться правительством России.

"Само же обучение и прием экзаменов будут осуществлять региональные власти. Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 сентября 2022 года", - резюмировал Владимир Груздев.

Досье "РГ"

По данным разработчиков проекта, в течение последних пяти-шести лет ежегодно выявляется свыше 50 тысяч правонарушений на охоте, в том числе связанных с нарушением правил охоты. При этом минимальное количество несчастных случаев на охоте, начиная с 2015 года, не опускается ниже 40 в год. В 2016 году было 60 несчастных случаев. В 2019-м - 58.

Правила

Что запрещено на охоте

- осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома, жилого строения;

- стрелять "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели;

- стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередачи;

- стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);

- организовывать загон охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в загоне животных;

- стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям;

- стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метра при осуществлении охоты в зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности;

- сходить со стрелковой позиции, подходить к упавшему, добытому, раненому охотничьему животному до окончания загона при осуществлении коллективной охоты.

Важно! Не допускается осуществление охоты с неисправным охотничьим оружием. Пристрелка должна производиться на специально оборудованных стрельбищах или площадках либо в охотничьих угодьях только в период охоты при наличии у охотника документов на право осуществления охоты.