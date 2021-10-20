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Рубрика: Происшествия

Начинающие охотники будут сдавать экзамены по правилам охоты

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 240(8591)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, обязывающую начинающих охотников проходить обучение и сдавать экзамены на получение своего первого охотничьего билета.
Каждая охотничья собака должна быть уверена: ее хозяин обучен искусству охоты. Фото: РИА Новости Каждая охотничья собака должна быть уверена: ее хозяин обучен искусству охоты. Фото: РИА Новости
Каждая охотничья собака должна быть уверена: ее хозяин обучен искусству охоты. Фото: РИА Новости

Соответствующие поправки предлагается внести в Закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов...".

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Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, проект обязывает граждан, желающих стать охотниками, проходить обучение и сдавать экзамен по программе охотничьего минимума.

"Охотничий минимум включает в себя знание правил охоты, требований безопасности при осуществлении охоты, а также основ биологии диких животных. Для допуска к экзамену на сдачу охотничьего минимума кандидат должен будет предъявить медсправку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием", - рассказал Владимир Груздев.

Кстати, с 1 января этого года вступили в силу новые правила охоты. Есть ряд новаций. Например, при осуществлении коллективной охоты загоном все лица, участвующие в коллективной охоте, обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цветов, соответствующую требованиям ГОСТа. И так далее.

Владимир Груздев напомнил, что по действующим нормам граждане должны под роспись знакомиться с требованиями охотничьего минимума.

"Такая процедура не гарантирует получение кандидатом необходимых знаний. К сожалению, многие ограничиваются лишь формальным действием: проставлением подписи в графе без изучения соответствующей документации", - подчеркнул председатель правления АЮР.

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По его словам, инициатива предполагает, что порядок проведения обучения и проверки знаний охотничьего минимума будет устанавливаться правительством России.

"Само же обучение и прием экзаменов будут осуществлять региональные власти. Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 сентября 2022 года", - резюмировал Владимир Груздев.

Досье "РГ"

По данным разработчиков проекта, в течение последних пяти-шести лет ежегодно выявляется свыше 50 тысяч правонарушений на охоте, в том числе связанных с нарушением правил охоты. При этом минимальное количество несчастных случаев на охоте, начиная с 2015 года, не опускается ниже 40 в год. В 2016 году было 60 несчастных случаев. В 2019-м - 58.

Правила

Что запрещено на охоте

- осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома, жилого строения;

- стрелять "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели;

- стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередачи;

- стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);

- организовывать загон охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в загоне животных;

- стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям;

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- стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метра при осуществлении охоты в зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности;

- сходить со стрелковой позиции, подходить к упавшему, добытому, раненому охотничьему животному до окончания загона при осуществлении коллективной охоты.

Важно! Не допускается осуществление охоты с неисправным охотничьим оружием. Пристрелка должна производиться на специально оборудованных стрельбищах или площадках либо в охотничьих угодьях только в период охоты при наличии у охотника документов на право осуществления охоты.

Житель Омска заплатит почти миллион рублей за незаконную охоту на барсуков

Текст: Владислав Куликов
Житель Омской области по итогам своей незаконной охоты получил счет в общей сложности на 960 тысяч рублей. И эти деньги ему придется заплатить. Так решил суд.

С иском к охотнику обратилось Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Как рассказали в ведомстве, в ноябре прошлого года мужчина, раскопав входы в норы, добыл девять особей барсука. Разрешения на убийство зверей он не имел, охотничий сезон был закрыт.

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Гражданин был осужден по статье 258 УК "Незаконная охота". Однако приговор стал не последней плохой новостью для охотника. Вместе с судимостью он получил и квитанцию из регионального минприроды, где тщательно подсчитали, во что обошлись лесу его похождения. "Своими действиями ответчик в результате незаконной добычи охотничьих животных причинил государству экологический ущерб на сумму 420 000 рублей, который в ходе предварительного расследования возмещен частично на сумму 108 000 рублей, и экологический ущерб вследствие разрушения обитаемой норы барсука обыкновенного в размере 540 000 рублей", - рассказывают в пресс-службе Омского областного суда. Таким образом, общий счет составил 960 тысяч рублей. Из них 108 тысяч ответчик заплатил добровольно, 852 тысячи осталось. Суд, куда обратились чиновники, подтвердил: счет должен быть закрыт полностью. И за барсуков, и за нору охотник ответит длинным рублем.

Ответчик попытался было добиться скидки за счет барсучьих нор, мол, докажите, что это он их разрушил. Может, кто раньше постарался, а ему осталось только собрать трупы ставших бездомными барсуков. Однако суд посчитал достаточным тот факт, что мужчину обнаружили рядом с раскопанной норой. Свидетелей же (барсуков), которые могли бы за него заступиться, он сам убрал.

Ущерб природе определяется по Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии России.

Водитель заплатит штраф за сбитое на лесной дороге животное

Текст: Владислав Куликов
Если какой-то автолюбитель будет неосторожен на лесной дороге и собьет кого-то из местных обитателей, то будет возмещать рублем вред живой природе. Таких дел немало в судебной практике.

Например, в Вологодской области на лесной дороге пенсионер на "УАЗе" сбил медведя и скрылся с места происшествия.

Фото: Из архива Марины Егощенковой.
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Не важно, что авария случилась в глухом углу. Долг водителя - остановиться, сообщить в ГИБДД и ждать. Если жертве нужна помощь, надо ее оказать. Если жертва - медведь, закон не запрещает водителю отбросить свой врожденный гуманизм и держаться от раненого зверя подальше. Раны можно не перевязывать, первую ветеринарную помощь не оказывать. Однако и жать на полный газ, чтобы умчаться за сто километров, запрещено.

Расстояние от ревущего от боли медведя должно быть безопасным, но таким, чтобы водителя не обвинили в оставлении места происшествия. Поскольку условия соблюдены не были, то, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, мировой судья назначил водителю наказание в виде года лишения прав. Мало того, департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области через суд взыскал с пенсионера ущерб за медведя.

Как подсчитали чиновники в соответствии с Методикой, в результате гибели одной особи медведя охотничьим ресурсам нанесен ущерб 60 тысяч рублей.

"Истец указал, что водитель транспортного средства, являясь владельцем источника повышенной опасности, должен был проявить особую осмотрительность во время управления транспортным средством и учесть, что автомагистраль проходит по лесной полосе", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Суд учел имущественное положения ответчика и снизил размер компенсации: с мужчины было взыскано 45 тысяч рублей.

В другом случае в той же Вологодской области суд взыскал 80 тысяч рублей с водителя, сбившего лося. Зверь выпрыгнул на дорогу неожиданно. Однако суд счел, что это не важно: на лесной дороге водитель в любом случае обязан быть особо осторожен.

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