Названы продукты, которые подешевели и подорожали больше всего

Помидоры, огурцы и капуста возглавили список продуктов питания с самой заметной прибавкой в цене. По данным замеров, проведенных в рамках некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой", базовые овощи за год подорожали в полтора-два раза. Однако ситуация на рынке уже не такая острая, как в начале лета.

В основу исследования (есть в распоряжении "РГ") легли данные о ценах в 43 регионах. Маркетологи из сети исследовательских компаний "Полстеры.рф" обошли около 190 сетевых магазинов от Санкт-Петербурга до Владивостока. И записали минимальные розничные цены на три десятка продуктов, которые нужны для приготовления нехитрых домашних блюд.

Рацион составлен с участием диетологов: завтрак - овсянка на молоке, бутерброд с сыром, кофе с молоком и пол-апельсина, обед - овощной салат, борщ, котлета с пюре, чай и хлеб, ужин - салат "Оливье", курица с макаронами, чай и хлеб. В "корзину" попадают товары в самой маленькой фасовке, достаточной для приготовления выбранных блюд, и по самой низкой цене - без пересчета на килограмм.

Наиболее дешевой октябрьская "Пюрешка" получилась в Барнауле - 276 рублей в сутки. В начале лета минимальное значение составляло 304 рубля. На втором месте по дешевизне сегодня находится Омск, на третьем - Волгоград. Стоимость набора продуктов, которого хватит на сутки сбалансированного питания, там не дотягивает до 300 рублей. В Москве она составляет 336 рублей.

Самая дорогая "Пюрешка", как обычно, в Якутске - 485 рублей в день. Накладно питаться во Владивостоке (459 рублей) и Ростове-на-Дону (360).

С июня стоимость рациона в большинстве городов - участников проекта снизилась, прежде всего за счет сезонных овощей. В столице Алтайского края цена сократилась на 10 процентов, в Омске - на 19. Однако если сравнивать данные с прошлым сентябрем, то "Пюрешка" прибавила в среднем 19 процентов. Наибольший рост отмечен в Липецке (36 процентов), наименьший - в Волгограде (около четырех).

Цены на овощи "борщевого набора" нормализовались: с июня свекла и морковь подешевели вполовину, картофель - на 40 процентов. Годовой прирост, однако, обгоняет официальную инфляцию. По данным "Котлеты с пюрешкой", помидоры подорожали в 2,2 раза, капуста - вдвое, картофель - на 87 процентов, огурцы - на 60, свекла - на треть. В полтора раза дороже стали яйца, на 20-28 процентов - макароны, охлажденное куриное филе, сахар-песок и подсолнечное масло. Подешевели за год лишь батоны и растворимый кофе - на 5 и 6,1 процента соответственно.

Аналитики сравнили стоимость рациона со средним номинальным заработком жителей, исходя из данных Росстата. В Воронеже, Твери, Липецке и Ярославле на питание пришлась четверть дохода, в Калуге - 21 процент. И только в одном из городов, вошедших в проект, - в Симферополе - доля "Пюрешки" превысила 30 процентов от средней зарплаты. В Москве на еду уйдет десятая часть номинального заработка, в Санкт-Петербурге - 14 процентов.

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