Названы самые желанные места работы для россиян

Google и "Яндекс" обошли сырьевые компании и государственные структуры в рейтинге самых привлекательных работодателей России, составленном компанией Universum.

Еще одним лидером по привлекательности стала фармацевтическая компания Pfizer. В рамках исследования Universum опросила более 18 тыс. россиян.

Среди профессионалов в области бизнеса и коммерции самым желанным работодателем в последние два года был "Газпром". В этом году он опустился на третью строчку, уступив лидерство "Яндексу". Второе место заняла еще одна ИТ-компания - Google.

Четвертое место занимает "Газпром нефть", а на пятое с шестого поднялась VK, ранее носившая название Mail.ru Group. Две нефтяные компании - "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" - из десятки выбыли.

Годом ранее вместе с Google в тройке лидеров рейтинга привлекательных, с точки зрения профессионалов, работодателей были "Газпром" и минздрав.