О чем заявил Дмитрий Мезенцев на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. "СОЮЗ" публикует текст выступления Дмитрия Мезенцева.

Фото: Пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства

Современная внешнеполитическая обстановка все более характеризуется стремлением западных партнеров к упрощенчеству, примитивизации, маргинализации международного диалога. Беспрецедентное санкционное давление на Республику Беларусь и Российскую Федерацию это только подтверждает.

Стремление западных идеологов негативно влиять на межгосударственные отношения Москвы и Минска, использование при этом надуманных политических поводов, откровенно враждебные шаги в отношении России и Беларуси, особенно принятие Европарламентом 7 октября резолюции, осуждающей союзную интеграцию как фактора, угрожающего развитию Евросоюза, - примеры прямого вмешательства в дела независимых и суверенных государств.

В этих условиях одним из главных и наиболее успешных направлений деятельности в формате Союзного государства является проведение согласованной внешней политики России и Беларуси.

Опыт Союзного государства показывает, что путь к масштабной интеграции, создание единого экономического, оборонного, гуманитарного, научно-технологического пространства - важнейший алгоритм совместного развития. При этом Беларусь и Россия неизменно сохраняют свой суверенитет и независимость и остаются полноправными членами международного сообщества.

Именно такой подход был заложен при разработке 28 союзных программ (ранее - дорожных карт). Такая работа проводилась при прямом поручении Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, Правительствами, заинтересованными республиканскими и федеральными ведомствами.

10 сентября в Минске Советом Министров Союзного государства под председательством Михаила Владимировича Мишустина - как главы Союзного Совмина - были одобрены 28 союзных программ. Они определят единую политику по ключевым направлениям экономического развития и в целом позволят во многом объединить потенциалы стран в пользу большей совместной конкурентоспособности Беларуси и России как членов Союзного государства.

В скором времени ожидается проведение заседания Высшего государственного совета Союзного государства, на котором ожидается утверждение Президентами России и Беларуси союзных программ и одобрение военной доктрины Союзного государства.

Значимым примером успешности двустороннего сотрудничества является слаженная скоординированная работа Министерств обороны по обеспечению должного уровня обороноспособности государств, укреплению боеспособности вооруженных сил.

Сегодня Сергей Кужугетович дал очень комплексный и емкий анализ, характеризующий военно-политическую обстановку на европейском континенте, и было совершенно справедливо сказано, что тенденция давления на Российскую Федерацию , в том числе со стороны НАТО , только, к сожалению, нарастает. Такая же политика проводится Североатлантическим альянсом в отношении Республики Беларусь. .

Увеличение количества совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовки войск, создание трех учебно-боевых центров подготовки военнослужащих, утвержденные Министрами обороны России и Беларуси, программа стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы, расширение военно-технического сотрудничества подтверждают особую значимость взаимодействия в сфере обороны на принципах равенства и взаимоуважения. Это - гарантия защиты границ Союзного государства.

Запад еще раз убедился в ходе совместно проведенного в сентябре стратегического учения "Запад-2021", что новая практика взаимодействия с учетом внешних вызовов и угроз, которые обозначают оборонные ведомства, обозначают главы наших государств, - это гарантия мирного труда, которым заняты народы наших стран.

Комплексная и глубокая оценка действий группировки войск, данная Сергеем Кужугетовичем Шойгу и Виктором Геннадьевиче Хрениным в ходе подведения итогов учения, показала способность совместно и успешно выполнять поставленные задачи.

В 2021 году Министерствами обороны как государственными заказчиками завершается реализация двух программ Союзного государства по совершенствованию объектов военной инфраструктуры и развитию системы технического прикрытия железных дорог общим объемом около 3,5 миллиардов российских рублей. Министерствами обороны организована работа по разработке проекта концепции новой программы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры. На финансирование программы в 2023-2026 годах будут выделены значительные средства Союзного бюджета.

Постоянный Комитет, безусловно, поддерживает такую работу и готов оказать возможную поддержку в ходе согласования документов.

Значима и показательна работа Министерств обороны по противодействию попыткам фальсификации истории Великой Отечественной Войны. Ведется огромная работа по воспитанию гражданина-патриота вне зависимости от того, какой в кармане этих молодых людей паспорт - Российской Федерации или паспорт гражданина Республики Беларусь.

Мы видим, что есть инициатива Министерства обороны Республики Беларусь по разработке проекта Союзного государства по реконструкции сооружений центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости с общим объемом финансирования на ближайшие 3,5 года около 480 миллионов рублей.

Мы готовы поддержать такую программу, и я думаю, что обращение, которое прозвучало сегодня в адрес Сергея Кужугетовича, тоже получит позитивную оценку и поддержку с тем, чтобы два Министерства обороны выступили заказчиками и координаторами такой работы на ближайшие 3,5 года. Убежден, что это станет новым ярким примером партнерства оборонных ведомств. Ранее за счет бюджета Союзного государства в 2018-2020 годах уже был реализован один проект по капитальному ремонту ряда сооружения на территории Брестской крепости.

Сегодня совместная работа Министерств обороны является примером взаимодействия на межгосударственном уровне. Как и - прогноз - безусловно, очень успешного и результативного, проведения заседания совместной коллегии. Убежден в том, что это будет вновь трактоваться западными партнерами, наблюдателями как гарантия защиты внешних границ Союзного государства, обеспечения безопасности социально-экономического динамичного развития национальной экономики Российской Федерации, национальной экономики Республики Беларусь. Конечно, во благо миллионов людей, которые находятся под надежной защитой оборонных ведомств Вооруженных сил.