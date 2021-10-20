Очевидцы сообщили о мощном взрыве в столице Афганистана

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Как сообщает ТАСС, неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство. Это случилось в столичном районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Напомним, 15 октября трое террористов-смертников устроили подрыв в мечети, расположенной в городе Кандагар. Погибли 62 человека, ранены - 68.

В МИД России отметили, что целью терактов в Афганистане является эскалация внутреннего конфликта и разжигание религиозной розни. Москва осуждает подобные действия. "Рассчитываем, что организаторы теракта будут выявлены и понесут суровое наказание", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.