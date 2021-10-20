Распоряжение губернатора Омской области от 19 октября 2021 года № 129-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Новости

Голикова: В 79 регионах введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий 15:31
Юрист разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни 15:28
Путин: Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома 15:26
Путин призвал ускорить и расширить тестирование на коронавирус 15:16
Голикова призвала регионы расширять практику использования QR-кодов 15:10
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 15:01
Шойгу: Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства 14:49
Видео: заболевший COVID Сергей Безруков рассказал о своем состоянии 14:45
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения 14:14
Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге 14:09
В США считают, что Путин перехитрил власти на Западе 14:05
На Кубани началось извержение грязевого вулкана 14:03
Москвичей ждет резкая смена погоды 14:01
Володин призвал коллег из Бундестага не политизировать ситуацию с газом 13:55
С 2022 по 2024 год нацпроект "Культура" получит 129 миллиардов рублей 13:50
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников 13:50
Песков объяснил приостановку плановой медпомощи в ряде регионов 13:42
Лукашенко рассказал, какой вакциной готов привиться 13:41
Ведущий Первого канала Сергей Бабаев госпитализирован с коронавирусом 13:36
Советник президента РФ: Мы поддерживаем рабочие контакты с США по климату 13:27
Путин примет концептуальное решение о нерабочих днях 13:27
Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса 13:26
Власти Москвы заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом 13:20
Путин не полетит в Глазго на Конференцию ООН по климату 13:18
Песков заявил о признаках экономического коллапса в Афганистане 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 октября 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 19 октября 2021 года № 129-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Дата подписания 19 октября 2021 г.
Опубликован 20 октября 2021 г.
Вступает в силу 19 октября 2021 г., 8 ноября 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 7:

- подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1) граждан в возрасте старше 65 лет, не прошедших полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции (не покидать место проживания (пребывания)) по 30 ноября 2021 года, за исключением следующих случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом;";

- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, перевести на дистанционный режим работы следующих лиц, не прошедших полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 6 месяцев:

- лиц в возрасте 65 лет и старше;

- лиц, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания;

- беременных женщин;";

2) в пункте 10.3 слова "31 октября 2021 года" заменить словами "7 ноября 2021 года";

3) дополнить пунктом 10.3.1 следующего содержания:

"10.3.1. Государственным и муниципальным учреждениям культуры Омской области (ОКВЭД 90, 91.02) оказывать услуги при соблюдении следующих условий:

1) наличие у получателей услуг, зрителей, посетителей, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, одного из следующих документов:

QR-код (в электронном виде или на бумажном носителе), подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) факт того, что гражданин перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев (далее - QR-код);

медицинский документ (оригинал со штампом медицинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии), заверенный личной печатью и подписью лечащего врача), подтверждающий сведения, указанные в абзаце втором настоящего подпункта;

2) обеспечение проверки QR-кода путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

4) в пунктах 10.4, 11.2, 12, 14 слова "31 октября 2021 года" заменить словами "30 ноября 2021 года".

2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" с 1 по 30 ноября 2021 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией