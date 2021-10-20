Распоряжение губернатора Омской области от 19 октября 2021 года № 129-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 7:

- подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1) граждан в возрасте старше 65 лет, не прошедших полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции (не покидать место проживания (пребывания)) по 30 ноября 2021 года, за исключением следующих случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом;";

- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, перевести на дистанционный режим работы следующих лиц, не прошедших полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 6 месяцев:

- лиц в возрасте 65 лет и старше;

- лиц, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания;

- беременных женщин;";

2) в пункте 10.3 слова "31 октября 2021 года" заменить словами "7 ноября 2021 года";

3) дополнить пунктом 10.3.1 следующего содержания:

"10.3.1. Государственным и муниципальным учреждениям культуры Омской области (ОКВЭД 90, 91.02) оказывать услуги при соблюдении следующих условий:

1) наличие у получателей услуг, зрителей, посетителей, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, одного из следующих документов:

QR-код (в электронном виде или на бумажном носителе), подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) факт того, что гражданин перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев (далее - QR-код);

медицинский документ (оригинал со штампом медицинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии), заверенный личной печатью и подписью лечащего врача), подтверждающий сведения, указанные в абзаце втором настоящего подпункта;

2) обеспечение проверки QR-кода путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

4) в пунктах 10.4, 11.2, 12, 14 слова "31 октября 2021 года" заменить словами "30 ноября 2021 года".

2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" с 1 по 30 ноября 2021 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







