От 20 тысяч рублей. Россияне продают места в очередях за машинами

Подзаработать на дефиците решили не только дилеры, но и сами автомобилисты, которые стали продавать очереди на заказанные ими машины. Такие предложения в последнее время все чаще встречаются на сайтах объявлений и тематических форумах.

К примеру, за возможность купить "без очереди" Kia Rio или Volkswagen Polo просят 20-30 тысяч рублей. А тем, кто не хочет ждать Skoda Rapid, Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan, предлагается заплатить уже 50-100 тысяч рублей.

"Даже учитывая постоянный рост цен, переплата за очередь, на мой взгляд, совершенно неоправданна. Договор предварительной продажи - это всего лишь договор о намерениях. Если покупатель придет в салон и предложит дилеру бОльшую сумму денег за машину, вероятно, что авто будет его", - рассуждает Игорь Олейников.

Несмотря на то, что машины постоянно дорожают и дешевле уже явно не станут, тем не менее имеет смысл не спешить с покупкой автомобиля, если в этом нет особой необходимости. Ведь в перспективе, когда производители все-таки смогут обеспечить дилеров нужным количеством машин, на рынок, очевидно, вернутся акции и скидки. Да и власти обещали в будущем году возобновить госпрограммы, по которым можно будет получить автокредит с субсидией от государства.