Хирурги успешно пересадили человеку почку свиньи

В Медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка проведена успешная операция по пересадке органа генно-модифицированной свиньи человеку. Об этом рассказала газета The New York Times.

Пересаженная почка функционирует нормально, отчитались хирурги. Она практически сразу стала "работать", производя мочу и продукты жизнедеятельности.

Чтобы не рисковать жизнью человека, операция проводилась на пациенте, у которого уже умер мозг, он находился на аппарате искусственного дыхания для поддержания органов в жизнеспособном состоянии.

Это важный шаг в развитии трансплантологии: возможно, в будущем генно-модифицированные свиньи смогут стать донорами для пересадки органов.