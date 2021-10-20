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Хирурги успешно пересадили человеку почку свиньи

20.10.2021 / 18:33

В Медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка проведена успешная операция по пересадке органа генно-модифицированной свиньи человеку. Об этом рассказала газета The New York Times.

Фото: istockphoto.com
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Пересаженная почка функционирует нормально, отчитались хирурги. Она практически сразу стала "работать", производя мочу и продукты жизнедеятельности.

Чтобы не рисковать жизнью человека, операция проводилась на пациенте, у которого уже умер мозг, он находился на аппарате искусственного дыхания для поддержания органов в жизнеспособном состоянии.

Это важный шаг в развитии трансплантологии: возможно, в будущем генно-модифицированные свиньи смогут стать донорами для пересадки органов.

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Фото: iStock
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