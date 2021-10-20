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20.10.2021 13:42
Рубрика: Общество

Песков объяснил приостановку плановой медпомощи в ряде регионов

Текст: Кира Латухина
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В некоторых регионах приостановлено оказание плановой медпомощи гражданам, это вызвано тем, что там больше всего госпитализируют непереболевших и непривитых. Такое объяснение дал журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Да, действительно в некоторых регионах ситуация такова или близится к таковой, это очень печально, это чрезвычайно опасно", - подтвердил Песков.

"Действительно, когда количество заболевших уже таково, что приходится задействовать абсолютно все медицинские мощности, лишая людей на право получения плановой помощи - это очень и очень плохо", - заметил пресс-секретарь президента. "Но это та реальность, в первую очередь вызванная тем, что в этих регионах больше всего в больницы попадает тех, кто не болел и не вакцинировался", - заключил он.

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