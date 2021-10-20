На аргументы противников вакцинации отвечает инфекционист

Волна COVID-19 продолжает расти, регионы ужесточают ограничения для непривитых. Власти вспомнили о QR-кодах - их снова начинают требовать при посещении концертов и ресторанов. И эпидемиологи, и представители власти называют уровень вакцинации "непростительно низким" и ставят в пример опыт Европы, где без Green pass жить уже очень некомфортно и накладно.

Даже тщательное соблюдение мер защиты не может гарантировать, что человек не заразится и не будет болеть тяжело. Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

Но у нас тотальную "принудиловку" пока вводить не хотят: это сложно, дорого, конфликтно. Как убедить людей привиться? Какими контраргументами отвечать на "аргументы" антиваксеров? В рамках проекта "Победим пандемию вместе", организованного порталом стопкоронавирус.рф при поддержке Минздрава России, на эти вопросы ответил врач-инфекционист, доцент РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

На какие причины обычно ссылаются люди, не сделавшие прививку, и что вы им отвечаете?

Иван Коновалов: Сейчас большая проблема, что по поводу прививок и вакцин высказываются врачи, которые в силу своей специализации далеко не всегда глубоко разбираются в вакцинопрофилактике. Аргумент "мне знакомый доктор сказал, что прививаться не надо" среди наших пациентов встречается, к сожалению, очень часто, и когда начинаешь спрашивать, выясняется, что это был хирург, или офтальмолог. Что с этим делать? Важно взаимодействовать с врачами всех специальностей - сегодня каждый доктор должен знать историю вакцинопрофилактики, должен понимать механизм действия вакцин, должен разбираться в них. А пациентам я бы посоветовал прислушиваться в первую очередь к мнению профессионалов - инфекционистов, эпидемиологов, вакцинологов.

К сожалению, даже у людей с медицинским образованием, как сейчас выясняется, может быть довольно короткая память: мало кто помнит, какой была смертность от инфекций (в первую очередь младенческая и детская смертность) в довакцинальную эпоху. И насколько выросла средняя продолжительность жизни - за счет победы над многими инфекциями - после того, как были созданы надежные вакцины, с развитием массовой иммунопрофилактики. А ведь мы избавились от смертельных инфекций - оспы, чумы, искоренили полиомиелит, корь - все это только благодаря массовой вакцинации.

Вакцина - это, по сути, ремень безопасности, который спасает во время аварии

Вот о чем нужно говорить сегодня пациентам.

Просто призыв "вакцинируйтесь" в нашей стране, как оказалось, работает плохо. Как доказать человеку, что прививка нужна?

Иван Коновалов: Каждый решает сам, зачем нужна прививка. Кто-то возмущается, что его принуждают к вакцинации, притесняют, пока не привьется. Но ведь сейчас этот выбор касается не только самого человека, но и окружающих его людей. Он выбирает: жить в социуме или конструировать свою отдельную реальность, когда он может жить изолированно, условно говоря, забаррикадироваться и не контактировать вообще ни с кем. Но понятно, что последний вариант в нашем динамичном мире практически невозможен. А остановить эпидемию, чтобы люди перестали умирать от COVID-19, можно только массовой вакцинацией. Прививка - это доказано - единственный сегодня действенный способ предотвратить тяжелую болезнь и смерть.

Конечно, причин заболеть у нас полно и без ковида. Но уже два года мы видим, как "задвигаются" остальные аспекты здоровья, все ресурсы здравоохранения, все силы тратятся на борьбу с COVID-19. Больные месяцами не могут обратиться к другому специалисту. Но ведь так не должно быть. Эпидемию необходимо остановить.

Еще один часто встречающийся аргумент: если я заболею, меня вылечат, ведь большинство после COVID-19 выздоравливает. Есть возражения?

Иван Коновалов: К сожалению, это не всегда так, выздоравливают не все. Даже если соблюдать все профилактические меры - носить маски, избегать людных мест, - это не гарантирует ни от заражения, ни от тяжелого течения заболевания. Вдумайтесь: за время с начала эпидемии от COVID-19 в нашей стране умерло уже более 200 тысяч человек. Мы сталкиваемся с ужасными историями - есть семьи, где погибли оба родителя, молодые люди, а дети остались сиротами. До эпидемии я, например, с подобными случаями не сталкивался.

И когда появилась вакцина, тем более когда ее безопасность и эффективность были подтверждены в том числе и зарубежными исследованиями, я бы сказал так: ребята, у нас есть инструмент спасения. Чего вы ждете? Можно и нужно этим инструментом пользоваться.

Откладывая вакцинацию, некоторые говорят: у меня крепкий иммунитет, грипп меня не берет, я редко болею. Это правильно?

Иван Коновалов: Когда "крепость" своего иммунитета человек пытается определить по количеству перенесенных инфекций, это абсолютно неправильно. Болеем мы или нет - зависит от многих факторов. Например, от окружения, от контактов. В младших классах дети ОРВИ болеют постоянно и приносят инфекцию домой. Это первое.

Второе. Невозможно переносимость одних инфекций распространять на другие. Нельзя утверждать, что если человек переболел ветрянкой без осложнений, без энцефалита, то он и менингитом не заболеет. Это несопоставимые истории.

Третье. Коронавирус - это не банальная ОРВИ. Эта инфекция опасна тем, что запускает гиперактивацию иммунитета. И у некоторых заболевших именно чрезмерный иммунный ответ становится причиной тяжелого течения заболевания, а порой и смерти.

Да, нередко COVID-19 протекает в легкой форме. Но даже по официальной cтатистике - более 10 процентов легко переболевших получают "лонг-ковид" - признаки нездоровья у них наблюдаются более 4-6 месяцев.

С точки зрения легких - вроде обошлось, вроде все нормально у пациента. Но потом проявляются отдаленные удручающие последствия: у кого-то сохраняется слабость, пониженная работоспособность, у кого-то страдает память, отмечаются когнитивные нарушения... Люди порой вынуждены увольняться.

А еще- манифестируют аутоиммунные заболевания. Проявляются психические нарушения.

Коронавирус поражает мелкие сосуды - и это фактор ухудшения состояния практически любого органа или системы организма, ухудшения общего качества жизни.

Вот эта угроза - на одной чаше весов. На другой чаше - вакцинация.

Да, бывает инфекционный прорыв - заболевают коронавирусом и те, кто сделал прививку. Но в абсолютном большинстве случаев заболевание у них проходит легко - даже появился такой термин "ковидный насморк". Поэтому вакцинация - это управление рисками.

Но ведь невозможно гарантировать, что у человека не будет поствакцинальных осложнений?

Иван Коновалов: Да, аллергические реакции на вакцину бывают. Крайне редко, может быть один случай на миллион, но бывают. Но давайте представим: вот вы идете в кафе, съедаете какой-нибудь чизкейк - и у вас возникает аллергическая реакция. Это ведь тоже может случиться, этого нельзя исключить.

Жизнь вообще полна опасностей, и все их предсказать невозможно. Но мы же садимся за руль, хотя и знаем, что люди гибнут в авариях. Но в то же время мы можем пристегнуться ремнем безопасности - и повысить шансы спастись, если все же попадем в аварию. Вакцина - это тот самый ремень безопасности.