"Победа" назвала даты начала полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Лоукостер "Победа" начнет полеты из Москвы на египетские курорты с конца декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Первый рейс "Победы" в Шарм-эш-Шейх вылетит 22 декабря. Полеты будут выполняться ежедневно. В Хургаду "Победа" будет летать ежедневно с 25 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее "Победа" никогда не выполняла полеты в Египет.

С 9 ноября Россия возобновляет регулярные и чартерные авиарейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха впервые за шесть лет. Авиасообщение было прервано в 2015 году после того, как на Синайском полуострове разбился пассажирский самолет "Когалымавиа" с россиянами на борту. Он следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Произошедшее признали терактом.

Летом этого года авиасообщение постепенно начало расширяться, а последнее ограничение в части полетов на популярные египетские курорты снял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.