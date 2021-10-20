Посредники при оформлении ДТП влияют на стоимость ОСАГО

На стоимость полисов ОСАГО в некоторых регионах сильно влияют действия страховых мошенников. Так, например, в Волгограде проблему создают аварийные комиссары, которые предлагают свои услуги водителям, попавшим в ДТП. Об этом рассказали представители страховых компаний на совещании, посвященном противодействию страховому мошенничеству, которое прошло в этом городе. В Волгограде страховщики не могут продавать аккуратным водителям полисы ОСАГО дешевле. Слишком много им приходится платить за действия мошенников.

Как рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, сейчас ситуация в регионе налаживается, и с пятого места он сместился на 12-е, но все равно входит в число проблемных регионов. Снижается частота выплат по ОСАГО, размер ее приближается к среднему значению по России, остается только проблема с судами. А также недопонимание проблемы у правоохранительных органов. Только по 20 процентам заявлений от страховых компаний о мошенничестве возбуждаются дела.

Страховщики напомнили, что сегодня существует масса способов оформить ДТП. Можно оформить его по Европротоколу на бумаге, можно через мобильное приложение страховой компании или "Помощник ОСАГО", можно вызвать на место происшествия ГИБДД. Но по непонятной причине многие граждане готовы уступить оформление ДТП так называемым аварийным комиссарам.

Как правило, там работают хорошие психологи. Они уверяют пострадавшего в том, что страховая компания обязательно обманет, выплатит мало, ГИБДД ждать долго... В общем, всеми силами убеждают в необходимости подписать некие бумаги. Мало кто знает, что такое договор цессии. Это договор передачи своего права требования. Именно его и заключают мошенники с пострадавшими в ДТП.

Страховщики рассказали, что некоторые из участников на месте ДТП вообще подписывали пустые бумаги.

Чем все это оборачивается на практике? Пострадавший получает некоторую сумму в качестве компенсации ущерба. Но получивший от пострадавшего право требования идет, как правило, в суд, и получает со страховщика гораздо большую сумму. При этом надо понимать, что полученные таким образом деньги облагаются налогом. Но юрист, воспользовавшийся договором цессии, этот налог не платит. Налог должен заплатить тот, кто предоставил ему это право. То есть пострадавший в ДТП.

Страховые компании, конечно, отстаивают свои интересы. И когда пострадавшего, передавшего право требования, вызывают в суд, он, как правило, очень удивляется. Удивляется и самой ситуации, и тому, о каких суммах идет речь в суде. Конечно, не о тех копейках, которые он получил на руки.

По подсчетам страховщиков, примерно 700 рублей из стоимости каждого полиса ОСАГО в Волгоградской области уходит аварийным комиссарам

Но такая активность аварийных комиссаров приводит к тому, что цены на ОСАГО в регионе растут. Даже самые аккуратные водители не могут претендовать на скидку, поскольку страховщикам надо закрывать бреши, пробиваемые мошенниками в бюджете. По подсчетам страховщиков, примерно 700 рублей из стоимости каждого полиса ОСАГО в Волгоградской области уходит аварийным комиссарам.

Но не только на посреднических услугах наживаются мошенники. Налажен еще один способ заработка. Он, правда, больше актуален для Приморья. Дело в том, что ремонтировать автомобиль можно только используя новые запчасти. Но где найти их для снятых с производства праворуких японских автомобилей? Поэтому страховщики расплачиваются с учетом стоимости новых запчастей. После этого машину ремонтируют б/у деталями. Затем она снова попадает в ДТП. И снова расплата на восстановление с учетом новых деталей.

Но это проблема правоохранительных органов и страховщиков.

Что же касается дороговизны полисов, то повлиять на ситуацию могут и сами автовладельцы, отказавшись от услуг посредников при оформлении ДТП. Если уж совсем сложно понять, как оформлять аварию, то на каждом полисе ОСАГО есть телефон страховой компании, по которому подскажут, что и как делать.

А в приложении для смартфонов "Помощник ОСАГО" оформление ДТП вообще поэтапное.