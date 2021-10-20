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20.10.2021 13:27
Рубрика: Власть

Путин примет концептуальное решение о нерабочих днях

Текст: Кира Латухина

Президент принимает рамочные решения, инструкций от него ждать не нужно - за ними надо обращаться в оперштаб правительства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли для бизнеса в этот раз конкретика от Владимира Путина по условиям нерабочих дней.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"От главы государства методологических инструкций ожидать не нужно, ибо все методологические инструкции и разъяснения должен давать правительственный штаб, кабинет министров", - уточнил Песков.

"Президент принимает рамочные, концептуальные решения", - заключил Песков.

Напомним, вчера вице-премьер Татьяна Голикова предложила установить нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Председатель правительства поддержал эту идею. Сегодня ожидаются доклады на совещании у президента.

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