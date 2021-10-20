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20.10.2021 15:16
Рубрика: Власть

Путин призвал ускорить и расширить тестирование на коронавирус

Текст: Галина Мисливская

Процесс тестирования на COVID-19 идет медленно, заболевший успевает заразить других до момента, когда узнает о наличии инфекции. Процедуру надо ускорить и расширить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Надо расширить объемы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных", - сказал он. "Пока медленно происходит тестирование: протестировали человека, а он же не знает, что он болеет, если заболел, у многих это никак не проявляется в начале болезни, контачит, появляются контактные лица, потом поздно обращается в этой связи", - отметил глава государства.

"Надо тестирование совершенствовать. Это позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и тех, кто находился с ними в контакте. И тем самым разрывать цепочки распространения вируса", - заявил Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Президент Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

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