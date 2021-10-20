Разработчики перенесли выход обновленных версий двух игр

"Дорогие игроки, у нас есть важное объявление, касающееся обновлений Cyberpunk 2077 и "Ведьмак 3: Дикая Охота" для консолей нового поколения и ПК. Основываясь на рекомендациях команд, курирующих разработку обеих игр, мы решили отложить их выпуск до 2022 года. Наша текущая цель для Cyberpunk 2077 - первый квартал 2022 года, и второй квартал 2022 года для "Ведьмак 3: Дикая Охота". Приносим извинения за длительное ожидание, но мы хотим сделать все правильно".

Ранее была информация о том, что обновленная версия "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится аккурат вместе со вторым сезоном сериала "Ведьмак" от Netflix. Видимо, в CD Projekt RED учли масштабную критику от геймеров, которой подверглась компания в связи с выходом Cyberpunk 2077 и в этот раз решили довести игру до совершенства, чтобы никто не смог придраться к наличию неприятных или мешающих игровому процессу недостатков.