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Разработчики перенесли выход обновленных версий двух игр

Текст:   Иван Черноусов
20.10.2021,  
19:45
Польские разработчики CD Projekt RED объявили о том, что обновленные версии игр Cyberpunk 2077 и "Ведьмак 3: Дикая Охота" не выйдут в этом году. Информация об этом появилась в официальном Twitter компании.
Фото: Сайт разработчиков Фото: Сайт разработчиков
Фото: Сайт разработчиков

"Дорогие игроки, у нас есть важное объявление, касающееся обновлений Cyberpunk 2077 и "Ведьмак 3: Дикая Охота" для консолей нового поколения и ПК. Основываясь на рекомендациях команд, курирующих разработку обеих игр, мы решили отложить их выпуск до 2022 года. Наша текущая цель для Cyberpunk 2077 - первый квартал 2022 года, и второй квартал 2022 года для "Ведьмак 3: Дикая Охота". Приносим извинения за длительное ожидание, но мы хотим сделать все правильно".

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Ранее была информация о том, что обновленная версия "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится аккурат вместе со вторым сезоном сериала "Ведьмак" от Netflix. Видимо, в CD Projekt RED учли масштабную критику от геймеров, которой подверглась компания в связи с выходом Cyberpunk 2077 и в этот раз решили довести игру до совершенства, чтобы никто не смог придраться к наличию неприятных или мешающих игровому процессу недостатков.