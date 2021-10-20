Как не нарваться на мошенников при вызове мобильного шиномонтажа

Дальние путешествия на машине редко обходятся без приключений. Колеса - самое уязвимое звено. Нагрузка на них большая - то колдобины, то болты, которые очень любят впиваться даже в самые новые покрышки. Поэтому без заезда к шиномонтажникам обходится редко.

Но на этот раз до ближайшего шиномонтажа я не дотянула. В районе Ростова-на-Дону, на трассе М4, по дороге из Крыма в Москву заднее колесо спустилось так капитально, что ехать на нем даже со скоростью 10 км в час было нельзя. Менять самой на запаску - не женское дело. Никто из проезжающих мимо бравых мужчин тоже как-то не спешил на помощь. Взаимовыручка на дороге не сработала.

Пришлось искать по интернету телефоны мобильных шиномонтажных бригад. Кто-то не отвечал, кто-то сразу заломил завышенную цену. Остановилась на одном варианте.

Довольно быстро приехали два молодых человека. Довольно приветливых, но как-то не в меру разговорчивых. Главный из них сразу же стал слишком уж ретиво критиковать работу своих "московских" коллег (на спустившемся колесе уже была заплатка, которую ставили еще в Москве). Мне совершенно не хотелось поддерживать разговор, потому что информация для меня совсем лишняя - в тонкостях технологии шиномонтажа я все равно не разбираюсь.

Рассыпаясь в язвительной критике, ремонтники повертели, покрутили мое колесо, поставили обратно. После чего главный изрек: "Обманывать не хочу, поэтому 50 на 50, что вы доедете до Москвы, и колесо еще раз не спустится". И запросил 3 тысячи за приезд и работу! В принципе я уже поняла, что по сути он ничего не сделал, но домой добраться хотелось.

Машина сломалась в дороге? Первым делом звоните в свою страховую компанию

Не проехала и километра, как колесо снова спустилось. Начала опять звонить горе-ремонтникам. Те начали охать, ахать. В результате пообещали привезти б/у покрышку за 3 тысячи рублей! Дорого, конечно, для такой резины, но не новую же покупать. Это я и дома сделаю, не спеша. В итоге резину они привезли, поменяли. И запросили еще 7 тысяч рублей! Тут я окончательно поняла, что это просто развод. Наотрез отказалась платить, сообщив, что мы по телефону говорили только про стоимость резины. И ни слова про другие расходы. И еще пусть будут довольны этими 3 тысячами, так как резину они явно привезли из своей шарашкиной конторы (около каждого шиномонтажа горы бэушных покрышек, которые там оставляют автовладельцы при замене на новую, а шиномонтажники пытаются потом "лысые" покрышки еще и перепродать!).

Шиномонтажники стали говорить, что сейчас снимут покрышку и уедут. Я ответила: пожалуйста, снимайте. В итоге все-таки заплатила им 3 тысячи за резину и еще тысячу за работу.

Если произошла какая-то поломка на дороге, то первое, что надо делать в такой ситуации, - это позвонить в свою страховую компанию, советует заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Обычно у них есть список мастерских, куда можно обратиться за помощью. Если такой возможности нет, то можно попытаться вызывать аварийную службу, которая на эвакуаторе доставит машину до ремонтного бокса", - советует юрист. Но когда работа выполнена, причем некачественно, но за нее при этом запросили завышенную стоимость, то не надо показывать свою слабость и нахождение в безвыходной ситуации. "Лучше продемонстрировать свое спокойствие, готовность обратиться в иные ремонтные организации, а также полицию, твердо показать, что платить по завышенным тарифам не собираетесь.

Кроме того, с ушлых ремонтников можно потребовать документ, в котором будет написано, какие именно работы и за какую цену они выполняли. Напомнить им, что в таком документе должны быть четко отражены название и адрес организации, ее контакты, а также стоять печать. Также можно потребовать чек, который призван подтвердить факт передачи денежных средств и стать гарантией отражения полученных от вас денег в налоговой отчетности индивидуального предпринимателя или юрлица. Напомню, что в некоторых случаях его можно выписывать, а не пробивать через кассовый аппарат. Такие чеки тоже являются полноценным доказательством оплаты. В довершение можно предложить составить акт выполненных работ, в котором должен быть указан и гарантийный срок. Уверен, что после такого разговора риторика оппонентов изменится. Они либо согласятся на адекватную цену или предпочтут ретироваться", - разъяснил Соловьев.

Он также добавил, что хорошо работает и прием с "прямым эфиром". "Смело говорите, что вы - блогер с большим количеством подписчиков, и начинайте "трансляцию" создавшейся ситуации. И если это будет просто имитацией, то видеозапись событий вам точно не помешает", - уточнил юрист.