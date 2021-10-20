Москву сковали 9-балльные пробки

В Москве на фоне первого в этом сезоне снегопада сковали 9-балльные заторы.

По оценкам сервиса "Яндекс. Пробки", сложная ситуация сейчас по всему центру, практически не движутся Бульварное и Садовое кольца. В то же время на МКАД и ТТК еще есть свободные участки, комфортное движение - на Северо-Западной и Северо-Восточной хордах. Из вылетных магистралей самая загруженная сейчас - Ленинградское шоссе.

Ранее "РГ" сообщала, что в ряде районов Москвы и Московской области вечером в среду выпал первый снег.