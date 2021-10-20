Обвиняемого в поджоге машины Росгвардии могут осудить более чем на 3 года

Гособвинение озвучило срок, на который просит лишить свободы 26-летнего Сергея Василенко за поджог машины Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в Москве. Обвиняют его по части 2 статьи 167 УК РФ.

В пресс-службе Пресненского суда столицы, где слушается дело, сообщили, что его требуют приговорить к трем годам и трем месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кстати, максимальный срок по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Кроме того, Росгвардия предъявила к Василенко иск на 2,4 миллиона рублей.

Напомним, Василенко обвиняется в том, что 31 января в ходе незаконной акции в Москве поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Микроавтобус Росгвардии загорелся на парковке в Вознесенском переулке около 15:00, никто не пострадал. Василенко был задержан и взят под стражу в феврале.