Жители ярославской деревни рискуют жизнью, переходя дорогу

Чтобы перейти дорогу Ярославль - Заячий Холм у деревни Климовское, деревенские жители долго стоят на обочине, выжидая, когда в бесконечном потоке машин с двух сторон образуется промежуток, и бегом пересекают дорожное полотно, пока эта брешь снова не заполнилась легковушками и большегрузами.

На подъезде к деревне с двух сторон стоят знаки, ограничивающие скорость до 50 километров в час, несмотря на это машины летят со свистом Фото: Элина Труханова

На подъезде к деревне с двух сторон стоят знаки, ограничивающие скорость до 50 километров в час, незадолго до них автомобилисты проезжают такие же, но с цифрой 70 в бело-красном круге, однако, несмотря на это, мимо Климовского все летят со свистом, словно это не знаки ПДД стоят, а так, элементы ландшафтного дизайна.

Между тем на другой стороне этой дороги, в которую упирается главная поселковая улица, останавливаются автобусы, следующие в Ярославль, где многие селяне работают и учатся и куда просто ездят по делам, благо областной центр, можно сказать, под боком. А еще на той же стороне расположено любимое многими ярославцами место отдыха - Климовские карьеры, которые на картах уже называются озерами: перебежал дорогу, спустился с горки - и вот он, местный курорт: песочек, вода. Зимой здесь катаются на коньках и лыжах и в любое время года тешат душу рыбаки.

Главное - перебежать. Особенно когда пожелавшие искупнуться дальнобойщики или ярославские отдыхающие загромождают деревенскую обочину автомобилями. Потому что тогда жителям Климовского приходится дожидаться промежутка в потоке машин прямо на трассе, чтобы хоть что-то видеть.

- Моей дочери пять лет. В детский сад и обратно ездим на автобусе. В часы пик автомобили идут сплошным потоком. Самое страшное - это большегрузы. Как-то раз зимой мы минут 20 пропускали машины, замерзли ужасно. Вечером забираю дочку пораньше, пока не так много автомобилей и светло, - рассказывает местная жительница Елена Шангина.

На "Яндекс. Карты" эта остановка указана, до нее, со слов жителей деревни, на автовокзале продают билеты, но де-юре ее нет

Проблема, однако, в том, что официальной автобусной остановки напротив Климовского нет, хотя она всегда здесь была: в советское и даже еще в постперестроечное время по обеим сторонам трассы стояли кирпичные остановочные комплексы. На "Яндекс. Карты" эта остановка указана, до нее, со слов жителей деревни, на автовокзале продают билеты, но де-юре ее нет, а значит, нет пешеходного перехода и освещения. Хотя после ремонта дороги автомобильный трафик здесь существенно вырос.

Жителям Климовского, пытавшимся добиться обустройства остановочных пунктов на въезде в деревню, и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев в августе 2017 года ответил, что это "не представляется возможным", поскольку данный участок дороги находится в охранной зоне газопровода и в зоне действия дорожного знака "Остановка запрещена". В качестве хорошей новости чиновник сообщил, что остановка появится на расстоянии 700 с лишним метров от въезда в деревню, в районе реки Великой.

В сентябре 2021 года на злободневную тему высказался областной департамент дорожного хозяйства, ответив на обращение уже регионального исполкома ОНФ, куда обратились жители. Правда, суть ответа была примерно той же: сделать остановку и пешеходный переход у деревни Климовское нет никакой возможности, поскольку не обеспечено "расстояние видимости". Хотя на взгляд всех, кто в этом месте пытался перебежать дорогу, все далеко и прекрасно видно в обе стороны.

- В районе примыкания к Климовскому расположены кривые в плане малого радиуса, а также кривая в продольном профиле... Техническая возможность реализации мероприятий по устройству остановочного пункта и пешеходного перехода... в районе съезда к Климовскому отсутствует в связи с невыполнением требований по обеспечению нормативных условий видимости. Указанный вопрос не может быть рассмотрен департаментом положительно, - сообщил опешившим "фронтовикам" директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

По словам жителей деревни, на все их претензии им отвечают, что остановочным пунктом они обеспечены (тем самым, что в 700 метрах от Климовского). Правда, о том, как до него топать, никто, кроме жителей, вопросом почему-то не задается.

- До этой остановки можно дойти только по обочине, а там, где расположены отбойники, - вообще по трассе. Освещения на всем пути нет, люди должны ходить впотьмах. А ведь у нас есть жители, которые на работу в шесть утра выходят, - возмущена Елена Баженова.

- Тротуара нет, света нет, в светлое время не пройти, а уж с работы, на работу, школьникам в школу - просто невозможно. Однажды зимой пришлось мне там идти - а была оттепель, сугробы по обочинам, на дороге сырость, - меня машины всю забрызгали, еле дошла, - вспоминает ее односельчанка Ольга Панфилова.

Однако ждать обустройства пути до официальной остановки жителям Климовского власти до 2023 года тоже не советуют. В этом случае виноваты не газопровод или кривизна дороги, а "дефицит средств".

- Устройство тротуаров на участке автомобильной дороги от съезда к нп Климовское до остановочных пунктов в программные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах областной собственности на 2021-2022 годы не включено по причине отсутствия достаточного финансирования и разработанной проектно-сметной документации, - рассказал о трудностях Роман Душко.

В общем, получилось как всегда. Хотя как лучше, похоже, даже и не хотели.

Комментарий

Игорь Ямщиков, руководитель исполкома ОНФ в Ярославской области:

- Ощущение такое, что власти просто ищут повод, чтобы не решать проблему в интересах населения. Сначала мешал газопровод, теперь появились другие отягчающие обстоятельства. Ответы чиновников просто повергли нас в шок, потому что они говорят обо всем, кроме безопасности людей. О безопасности газопровода говорят, а о безопасности людей даже не вспоминают! Мы попросили поставить здесь работающие средства ограничения скорости, в частности видеокамеры, попросили оборудовать пешеходный переход - ответ отрицательный. В своих ответах чиновники подробно рассказали о технических нюансах размещения остановок, но не ответили на главный вопрос: что же все-таки делать? В Климовском прописано более 60 человек, летом здесь полно дачников. Поэтому мы обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство дало правовую оценку позиции чиновников в части обеспечения безопасности людей.