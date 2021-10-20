Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на производстве

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства. В октябре такими вакансиями стали начальник производства по переработке вторсырья в Москве и сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге. За эту работу предлагают 150 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит в своем исследовании сервис "Работа.ру", на который ссылается РИА "Новости"​​​.

Чтобы получить должность начальника производства по переработке вторсырья в столице соискатель должен иметь опыт работы на аналогичной должности, технический склад ума, понимать процессы переработки и владеть базовыми знаниями в химии. К свердловскому сварщику требований меньше - среднее профессиональное образование, опыт работы и ответственность.

На третьем месте по зарплате расположилась вакансия рыбообработчика в Приморском крае - за такой труд работодатель готов платить до 140 000 рублей. Причем там даже опыт не нужен.

Также в пятерку самых высокооплачиваемых вакансий вошли начальник производственного цеха в Ростове-на-Дону (от 120 тысяч рублей) и токарь-карусельщик на заводе в Санкт-Петербурге (от 105 тысяч рублей).

В августе самыми высокооплачиваемыми стали вакансии сварщика-аргонщика в Московской области и инженера-конструктора в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.