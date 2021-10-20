В Подмосковье увеличилась доля тяжелых больных коронавирусом

Значительная часть пациентов ковидных больниц Подмосковья нуждаются в кислородной поддержке. Об этом в эфире "России 1" заявил губернатор Андрей Воробьев.

"У нас занято 10 тысяч коек в ковидных стационарах, - констатировал глава региона. - По 210 тысяч человек регулярно приходит в поликлиники, нагрузка на врачей очень высокая".

В то же время увеличилась доля больных, нуждающихся в постоянной кислородной поддержке. Сейчас их доля составляет примерно 70 процентов. Подавляющее большинство больных - люди старше 55 лет, не прошедшие вакцинацию.

Ранее губернатор Подмосковья анонсировал ограничения для тех, кто не привился от коронавируса.