Воробьев рассказал, кого коснутся ограничения по коронавирусу

Новые санитарные ограничения в Подмосковье коснутся только тех жителей, которые до сих пор не привились от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава региона Андрей Воробьев.

"Если есть QR-код, человек не будет чувствовать ограничений, - сказал Андрей Воробьев. - Но если человек игнорирует вакцинацию, то риск заболеть очень высокий".

Глава региона отметил, что с 30 октября по 7 ноября в Подмосковье объявлены нерабочие дни. Как считает губернатор, это позволит людям остаться дома и изолироваться.