Путин установил нерабочие дни в октябре-ноябре

- Цель - недопущение дальнейшего распространения COVID-19 и укрепление здоровья граждан.

- Нерабочие дни с сохранением зарплаты будут по всей России с 30 октября по 7 ноября.

- Главы регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты.

- Будет определен режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни.

- Органы власти и организации должны утвердить численность обеспечивающих функционирование этих структур служащих и работников в нерабочие дни.

- Правительство и главы регионов за счет бюджета поддержат малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО в наиболее пострадавших отраслях.