Введение в столице COVID-ограничений не повлияет на стабильность экономики

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов назвал введенные в столице ограничения минимальными. По его словам, они не повлияют на стабильность экономики.

"Думаю, что до конца года ситуация в экономике столицы останется стабильной. Пока городу удается избегать существенных ограничений в сфере экономики", - сказал Ефимов в интервью "Интерфаксу". Вице-мэр добавил, что столичные работодатели приспособились к гибридному формату работы - в очном и удаленном режиме, предприятия столицы адаптировались к частично удаленному режиму, а многие компании уже перешли на гибридный формат. Он отметил, что за время пандемии COVID-19 на 20% упала посещаемость торговых центров, и предположил, что видимо, не стоит ждать восстановления до докризисных показателей. При этом, он добавил, что выручка предприятий непродовольственной торговли в Москве растет за счет онлайн-сегмента, из-за этого активно развивают и сервисы по доставке товаров.

Напомним, что во вторник, 19 октября, власти Москвы ввели ряд новых COVID-ограничений. Среди них - требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.