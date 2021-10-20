Приморский заповедник попросил волонтеров помочь в изучении тигров

В добровольных помощниках для тяжелой и увлекательной работы нуждается Сихотэ-Алинский заповедник. Об этом сообщается на сайте резервата.

Волонтерам предстоит в паре со специалистом заповедника ходить по зимней тайге по следам тигра и проверять фотоловушки, установленные на особо охраняемой территории.

"Это сложная физическая работа, поэтому мы ищем человека с опытом полевых работ в зимних условиях. Человека, который умеет ходить по гористой местности на лыжах и снегоступах и не боится суровой погоды и многодневных походов с ночевками в зимовьях", - отмечается в сообщении.

Добровольцев предупреждают, что работа может затянуться на месяц и более. Тех, кого не пугают эти условия, просят отправлять краткие резюме на электронный адрес sikhote-press@inbox.ru.

Справка "РГ"

Сихотэ-Алинский заповедник является самой крупной охраняемой территорией на юге Дальнего Востока. Площадь территории составляет 401 600 гектаров, включая 2900 га акватории Японского моря. По последним данным, на территории резервата обитают 20 амурских тигров.