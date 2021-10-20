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20.10.2021 09:58
Рубрика: Общество

Приморский заповедник попросил волонтеров помочь в изучении тигров

Текст: Сергей Набивачев

В добровольных помощниках для тяжелой и увлекательной работы нуждается Сихотэ-Алинский заповедник. Об этом сообщается на сайте резервата.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Волонтерам предстоит в паре со специалистом заповедника ходить по зимней тайге по следам тигра и проверять фотоловушки, установленные на особо охраняемой территории.

"Это сложная физическая работа, поэтому мы ищем человека с опытом полевых работ в зимних условиях. Человека, который умеет ходить по гористой местности на лыжах и снегоступах и не боится суровой погоды и многодневных походов с ночевками в зимовьях", - отмечается в сообщении.

Добровольцев предупреждают, что работа может затянуться на месяц и более. Тех, кого не пугают эти условия, просят отправлять краткие резюме на электронный адрес sikhote-press@inbox.ru.

Справка "РГ"

Сихотэ-Алинский заповедник является самой крупной охраняемой территорией на юге Дальнего Востока. Площадь территории составляет 401 600 гектаров, включая 2900 га акватории Японского моря. По последним данным, на территории резервата обитают 20 амурских тигров.

В регионах Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр

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