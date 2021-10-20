Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в Якутии

Якутская транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки воздушного судна авиакомпании "Якутия" в аэропорту Среднеколымска, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"19 октября в 13:33 местного времени при выполнении рейса СЫЛ-9731 по маршруту Среднеколымск - Певек на воздушном судне DASH-8 Q-300 авиакомпании "Якутия" произошло падение давления масла в силовой установке № 2. Экипажем принято решение о возврате на аэродром вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Среднеколымск", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На борту находились шесть членов экипажа и 44 пассажира. 40 человек отправлены резервным бортом в пункт назначения, четверо остаются в гостинице. В Певек их должны отправить сегодня.

Создана комиссия по расследованию авиационного события.

Напомним, ранее об инциденте с воздушным судном сообщил глава Чукотского АО Роман Копин. Он заявил, что власти округа обратились в правительство Якутии и Росавиацию с просьбой воздействовать на авиакомпанию.