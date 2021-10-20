Во Владивостоке восстановили поврежденный тягачом железнодорожный мост

Во Владивостоке восстановили конструкцию железнодорожного моста станции Гайдамак, которая была повреждена в результате ДТП, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Отмечается, что ремонт сделали ночью, чтобы не мешать автомобильному движению. Сооружение привели в порядок специалисты Дальневосточной дирекции инфраструктуры с привлечением строительной техники от сторонних организаций.

Сейчас проезд открыт и безопасен для машин.

"После обследования состояния путей специалистами Дальневосточной магистрали в ближайшее время будут сняты все ограничения движения поездов", - говорится в сообщении.

Напомним, что обрушение части моста произошло вечером 4 октября в час пик. Водитель грузовика с прицепом, на котором перевозился экскаватор, задел мостовой пролет. Часть конструкции обрушилась, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На движение поездов происшествие не повлияло, так как эстакада является частью маневренного пути станции.