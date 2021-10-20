Опубликован ролик "800 слов о Нижнем"

Доступны для просмотра все четыре мини-ролика, отснятые "Приволжской медиашколой" в рамках проекта "800 слов о Нижнем".

В отрезок времени, не превышающий семи минут, авторы роликов сумели вместить слова 26 героев, рассказывающих зрителям о том, что для них значит Нижний Новгород. Каждый ролик представляет собой микроочерк, который отражает человека в характерных для него условиях.

Особенностью очерков является то, что авторы отказались от формата простого интервью и использовали художественное, кинематографическое повествование, отразив героев в их реальных условиях. Таким образом происходит погружение зрителя в мир героя и появляется возможность большего сопереживания его словам.

"Для нас было важным оставить авторский след в переходе Нижнего Новгорода в новое столетие. При этом, когда происходят такие знаковые события, очень важно обратиться не только к истории памятников архитектуры, улиц, домов, но и к настоящему моменту, который составляет жизнь города", - поясняют авторы проекта.