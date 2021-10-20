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Рубрика: Культура

Опубликован ролик "800 слов о Нижнем"

Текст: Вадим Грацианов
Российская газета - Неделя - Приволжье № 240(8591)
Доступны для просмотра все четыре мини-ролика, отснятые "Приволжской медиашколой" в рамках проекта "800 слов о Нижнем".

В отрезок времени, не превышающий семи минут, авторы роликов сумели вместить слова 26 героев, рассказывающих зрителям о том, что для них значит Нижний Новгород. Каждый ролик представляет собой микроочерк, который отражает человека в характерных для него условиях.

Фото: Сергей Михеев
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Особенностью очерков является то, что авторы отказались от формата простого интервью и использовали художественное, кинематографическое повествование, отразив героев в их реальных условиях. Таким образом происходит погружение зрителя в мир героя и появляется возможность большего сопереживания его словам.

"Для нас было важным оставить авторский след в переходе Нижнего Новгорода в новое столетие. При этом, когда происходят такие знаковые события, очень важно обратиться не только к истории памятников архитектуры, улиц, домов, но и к настоящему моменту, который составляет жизнь города", - поясняют авторы проекта.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Празднование 800-летия Нижнего Новгорода РГ-Видео

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