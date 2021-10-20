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20.10.2021 12:11
Рубрика: Общество

В Башкирии 27 мужчин получили общественную награду "Отцовская доблесть"

Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 240(8591)
Врач, тракторист, водитель, учитель, спортсмен... Можно работать кем угодно и при этом быть самым лучшим папой. 27 жителям республики в канун Дня отца вручили общественную награду "Отцовская доблесть".
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

Как отметил председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев, это событие - форма публичного признания заслуг пап, являющихся примером для общества, которые не только ведут здоровый образ жизни, но и сохраняют семейные традиции и воспитывают родных и усыновленных детей.

Фото: Из личного архива Антона Рубина
Что и кто помогает отцам-одиночкам многодетных семей

- Все 184 номинанта были достойны получить общественную награду. У каждого своя судьба и личная история, читая которую не всегда удавалось удержаться от слез. И мы рады, что активизировались предприятия, выдвигавшие своих работников в качестве номинантов, - рассказала экс-председатель общественной палаты РБ, уполномоченная по правам ребенка в РБ Ольга Панчихина.

В числе награжденных - многодетный отец из Дуванского района Алексей Гордеев, о котором "РГ" писала в июне 2021 года. Алексей Петрович - тренер по силовому троеборью и вместе с супругой Натальей воспитывает семерых детей, каждый из которых либо уже добился существенных результатов в спорте, либо планирует подняться на спортивный олимп. К примеру, старший сын Гордеевых Антон окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова, стал чемпионом международных военных игр, и теперь командует ротой морской пехоты Северного флота, готовит военнослужащих к конкурсам профмастерства. Дочь Оксана с 13 лет входила в сборную страны и легко побеждала взрослых соперниц, а затем стала абсолютной чемпионкой России и чемпионкой Европы по пауэрлифтингу. Феоктист Гордеев сейчас учится в школе-интернате первоначальной летной подготовки имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Остальные четверо ребятишек тоже тянутся к спорту и гордятся своим папой.

- Получить общественную награду, конечно, приятно. Но для меня важнее достижения детей, - скромно сказал Алексей Гордеев.

- Не слушайте его, на самом деле он очень рад, просто этого не показывает, - смеется Наталья, поглядывая на супруга. - Я очень горжусь Алексеем. Он достоин быть в числе победителей этого конкурса, а для наших детей всегда был и остается отцом года.

Нагрудный знак "Отцовская доблесть" вручили и 82-летнему жителю Бижбулякского района Ивану Грешнякову, который назвал себя трактористом-философом. На награждении он бодро продекламировал стихи собственного сочинения о любви к Башкирии.

- В жизни бывали и взлеты, и падения. Когда жена умерла, я один воспитывал троих детей, дал им приличное образование и горжусь этим. Семья - главное достижение любого мужчины, - сказал Иван Грешняков.

Алексею Гордееву вручила нагрудный знак "Отцовская доблесть" министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Справка "РГ"

Общественная награда "Отцовская доблесть" учреждена общественной палатой РБ в феврале 2020 года. На первый республиканский конкурс поступило 106 заявок из 37 районов и городов республики. Победителями стали 27 отцов. Они получили памятные плакетки и дипломы общественной палаты РБ.

Претендовать на участие в конкурсе может гражданин России, проживающий на территории Башкортостана не менее пяти лет, воспитывающий детей (в том числе усыновленных и удочеренных детей) не менее пяти лет. Ходатайство о награждении инициируют предприятия и организации независимо от их организационно-правовой формы.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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