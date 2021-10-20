В Нижнем Новгороде произошел пожар в "Доме чекиста"

В Нижнем Новгороде утром произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании на улице Малой Покровской.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 03.32. Горел пристрой Дома культуры ГУВД, являющегося объектом культурного наследия и известного как "Дом чекиста". В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области уточнили, что в 06:12 была объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара - 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина выясняется.

Отметим, что за минувший месяц это уже второй пожар в здании, являющемся объектом культурного наследия. В начале октября горел ДК имени Ленина, не эксплуатируемый с начала 2000-х годов.

Справка "РГ"

Здание "Дома чекиста" построено в 1932 году и является образцом конструктивизма. Изначально оно было домом-коммуной, имевшим и жилую часть, и общественные пространства. В начале 1990-х годов здание обветшало и было фактически заброшено. Неоднократно поднимался вопрос о его реставрации, но сделано ничего не было.