Назальную вакцину от COVID-19 "Корфлювек" зарегистрируют в 2022 году

В 2022 году НИИ гриппа имени Смородинцева намерен зарегистрировать назальную вакцину от гриппа и коронавируса, об этом, как сообщает "Интерфакс", на полях Петербургского международного форума здоровья заявила замдиректора по научной работе учреждения Дарья Даниленко.

Новая вакцина будет называться "Корфлювек". В ее основе ослабленный гриппозный вектор. Ожидается, что препарат будет двойного действия. То, что вакцина назальная, то есть, капается в нос, по оценкам разработчиков должно повысить ее эффективность за счет того, что она будет закрывать для вирусов дыхательные пути, которые являются входными воротами для гриппа и коронавируса.

Также разработчики рассчитывают, что вакцина будет эффективна против разных штаммов гриппа и коронавируса.

Доклинические испытания уже завершены, НИИ гриппа разыскивает добровольцев для участия в клинических исследованиях.