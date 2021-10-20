Общественный транспорт Петербурга поможет следить за соблюдением ПДД

Как пояснили в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга, таким образом будут отлавливать любителей ездить по полосе, выделенной для общественного транспорта. Умные системы работают без участия человека, то есть водителям с пассажирами в салоне не придется отвлекаться на нарушителей.

- Комплексы автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути, а также зафиксируют нарушения правил остановки и стоянки в соответствии с загруженной картой контролируемых участков, - поясняют специалисты.

За движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановку на ней, в соответствии со статьей 12.17 КоАП РФ, штраф для петербургских водителей составит три тысячи рублей. Отметим кстати, что в обеих столицах он в два раза выше, чем в остальных регионах России. Фото и видео с подтверждением некорректного поведения водителя на дороге в автоматическом режиме будут переданы в Центр автоматической фиксации административных правонарушений регионального Управления ГИБДД. А вот там уже вступят в дело инспекторы - после рассмотрения всех материалов решение вынесет человек. Виновному по почте придет постановление с указанной суммой штрафа. В народе такие послания иронично называют "письмами счастья", а вот для бюджетов регионов они действительно крайне выгодны. Только в прошлом году в дорожный фонд Ленинградской области поступило 538 миллионов рублей в виде штрафов за превышение скорости. А в Петербурге с начала текущего года в автоматическом режиме зафиксировано более 5,3 миллиона нарушений, 98 процентов из которых - превышение скорости. Даже если считать только по нижней границе - скорость больше на 20-40 километров в час, штраф 500 рублей, скидка 50 процентов за оплату без проволочек, - общая сумма составит около 1,3 миллиарда рублей.

Штраф за движение по выделенной полосе составляет 3000 рублей

Сейчас контроль за поведением водителей с помощью автобусов и троллейбусов ведется в 12 районах Петербурга, но в перспективе будут охвачены все городские улицы, по которым пролегают маршруты общественного транспорта.

- Поэтому обращаемся к автомобилистам с просьбой быть внимательными, корректными и взаимно вежливыми, - подчеркнули в комитете. - Соблюдение правил дорожного движения всеми его участниками значительно улучшит работу общественного транспорта и поможет нам всем спокойно планировать свои поездки.

Отметим, что абсолютное большинство горожан относится к ужесточению контроля на городских улицах положительно. Люди устали от любителей автогонок и дрифта под своими окнами, от торопыг, которые в результате полностью блокируют движение через перекресток, от тех, кому "закон не писан".

- Это очень здорово, что комплексы автоматические, - рассуждает петербуржец Вадим Болгов. - "Живому" гаишнику функционер или олигарх могут просто пригрозить, да он и сам не остановит машину с определенными номерами. А инспектору, который будет рассматривать нарушение по фото, ничто не грозит, поэтому он будет справедливым.

Кстати

Сейчас в Петербурге работают почти 250 комплексов фиксации нарушений скоростного режима, а в самое ближайшее время заработают дополнительные, которые будут следить за соблюдением правил проезда перекрестка. Такими системами на первом этапе оборудуют 40 аварийно опасных городских перекрестков, большая часть из них уже введена в строй.