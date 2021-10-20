В Петербурге будут штрафовать за маски на подбородке

Петербуржцев, которые носят в общественном транспорте маску на подбородке, будут штрафовать также, как и тех горожан, что маску не носят вообще.

Как сообщили "РГ" в комитете по транспорту Северной столицы, спущенная маска будет признаваться правонарушение, поскольку она используется не по назначению и не закрывает полностью органы дыхания.

Напомним, в общественном транспорте Петербурга, действует масочный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы. В первый раз тех, кто решил проехать без маски, могут оштрафовать на четыре тысячи рублей, есть правонарушение повторяется, то сумма административной ответственности возрастает до пяти тысяч рублей.

В метро наличие масок проверяют при входе в вестибюль, правда, однажды Смольный провел исследование и выяснил, что четверть пассажиров после прохождения контроля снимают маски.