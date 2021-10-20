XXVII Международный кинофестиваль "Литература и кино" подвел итоги

В Гатчине завершился фестивальный киномарафон, продолжавшийся девять дней. В этом году он впервые вышел на международный уровень. В фестивале "Литература и кино" приняли участие картины из Франции, Норвегии, Швеции, Дании, Казахстана, Армении. Некоторые из них были отмечены наградами.

Гран-при кинофестиваля "Гранатовый браслет" получил российский фильм "Общага" - режиссерский дебют Романа Васьянова по роману Алексея Иванова. В центре сюжета - студенческое общежитие в Свердловске середины 1980-х годов и внезапная трагедия, которая меняет жизни его обитателей.

Картина Алексея Федорченко "Последняя ..Милая Болгария.." получила сразу два приза - за лучшую режиссуру и как лучший игровой фильм фестиваля. Действие происходит в Алма-Ате в 1943 году, а "Милая Болгария" - это название сорта яблок, который выводит молодой селекционер. В сюжете сплелись личные трагедии, несчастливая любовь, ужасы войны, тайны и загадки.

Лучшим неигровым фильмом признана лента Марины Чувайловой "За чем пойдешь, то и найдешь..." о перипетиях труппы екатеринбургского социального театра "Новый старт". По словам режиссера, она хотела показать, как пожилые люди впервые приходят на сцену, будучи уже на пенсии, и очень многое меняют в своей жизни.

Награду за лучший сценарий-экранизацию получил фильм Павла Лунгина "Эсав" по одноименному роману израильтянина Меира Шалева.

Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму достался Матти Бюе (Швеция), написавшей саундтрек к картине "Туве".

Приз имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу взял Расмус Видебеку (Дания) за работу в фильме "Угоняя лошадей".

Айтал Степанов получил награду за лучшую мужскую роль (фильм "Рядовой Чээрин").

А приз за лучшую женскую роль достался сразу двум актрисам: Алме Пёйсти, сыгравшей в упомянутом фильме "Туве", и Анастасии Куимовой - за блистательную игру в фильме "#с_училища".

Лучшим короткометражным фильмом признана анимация Дмитрия Геллера "Хозяйка Медной горы". Специальный приз в этой номинации взял Иван Толстой за картину "Быть Виктором Пелевиным. Кем-кем?". Дипломом отмечена работа Сергея Попова "Самоубийство в двух частях" по повести Владимира Набокова "Соглядатай".

Читательское жюри отдало свой приз документальному фильму "Мой Набоков" режиссеров Владимира Самородова и Марины Труш.

Приз зрительских симпатий имени Клары Лучко получила кинолента Анны Чернаковой "Про Лелю и Миньку" по циклу детских рассказов Михаила Зощенко.

И наконец, специальный приз "За уникальное мастерство анимации и особый путь в искусстве кино" жюри кинофестиваля вручило Ирине Евтеевой, режиссеру анимационно-игрового фильма "Мелодия струнного дерева".

Кстати, в этом году у кинофестиваля появилась новая номинация - для журналистов, пишущих о кино. Во внимание принимаются работы, посвященные фильмам конкурсной программы "ЛиК". Первым победителем конкурса "Кадр в разрезе" стала Юлия Лысанюк, корреспондент газеты "Гатчинская правда".

- Нам поверили, и мы не обманули ожиданий, - подытожил директор Международного кинофестиваля "Литература и кино" Руслан Тихомиров. - Фестиваль в новом международном формате состоялся и получился не менее оба-ятельным, чем в предыдущие годы. Мы достигли и подписали несколько соглашений о сотрудничестве с иностранными коллегами. Уверен, что недалеко то время, когда мы будем обмениваться фильмами и делегациями по всему миру.

"Последняя "Милая Болгария"" Алексея Федорченко признана лучшим игровым фильмом. Фото: Кадр из фильма

Справка "РГ"

В конкурсной программе Международного кинофестиваля "Литература и кино" участвовали 17 игровых и семь неигровых полнометражных фильмов, двадцать одна короткометражная лента, из которых восемь - игровые, пять неигровых, восемь анимационных. Работали три состава жюри: основного конкурса фильмов; короткометражного конкурса фильмов; читательское жюри.