Собчак рассказала о допросе после смертельного ДТП в Сочи

Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала, как прошел ее допрос в Сочи.

"Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак), - написала она в Telegram-канале. - В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи".

Она уточнила, что очной ставки не было и что их показания с водителем не могли расходиться.

По ее словам, задали те же вопросы, что и раньше, попросили подтвердить подлинность съемок с камер в Красной Поляне и опознать себя, садящуюся на заднее сиденье автомобиля, который позже попал в смертельную аварию.

Как ранее сообщала "РГ", ДТП произошло 9 октября этого года. В салоне Mercedes, участвовавшего в аварии, находилась Собчак. При обгоне водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, 35-летняя пассажирка которого скончалась на месте происшествия. Водитель и вторая пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.