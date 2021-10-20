В Геленджике выплатили компенсации пострадавшим при взрыве газа

Власти Геленджика выплатили пострадавшим и семье погибшего при взрыве газа в гостинице 930 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы города по вопросам безопасности Андрея Ермакова.

Эта единоразовая материальная помощь была выделена из резервного фонда бюджета Геленджика.

Ермаков уточнил, что окончательную сумму выплат определят после завершения следственных мероприятий и вынесения судебных решений. Пострадавшие смогут обращаться в суд с исками о возмещении нанесенного им ущерба с виновника.

Как сообщала "РГ", 13 июля 2021 года в четырехэтажной гостинице "Азария" Геленджика произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП один человек погиб, пятеро получили травмы.