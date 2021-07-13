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13.07.2021 13:00
Рубрика: Происшествия

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в гостинице Геленджика

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Геленджика Фото: Пресс-служба администрации Геленджика
Фото: Пресс-служба администрации Геленджика

На Кубани возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ по факту гибели мужчины и травмирования пятерых человек в результате хлопка газа в гостинице "Азария" Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По данным следствия, взрыв произошел в помещении, расположенном на первом этаже гостиницы. В результате погиб находившийся на улице молодой человек, а также пострадали пять человек - мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка.

Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Как ранее сообщала "РГ", в больницу Геленджика направили специалистов из Краснодара.

Для координации работы следователей и криминалистов, а также оперативных служб на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по краю Андрей Маслов.

Сейчас на месте продолжают работу следователи и криминалисты ведомства с привлечением сотрудников оперативных служб. Специалисты устанавливают точную причину и очаг хлопка газа, а также личность погибшего. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня утром в четырехэтажной гостинице "Азария" произошел взрыв бытового газа.

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