Названа предварительная причина взрыва в гостинице Геленджика

МЧС Кубани назвало причину ЧП в гостинице Геленджика. По предварительным данным спасателей, причиной стал взрыв бытового газа. Здание гостиницы было газифицировано.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что по имеющейся на данный момент информации в результате происшествия пять человек пострадали, один погиб.

Напомним, в четырехэтажной частной гостиницы "Азария" произошел взрыв. По факту инцидента СК и прокуратура Геленджика организовали проверку. Глава Кубани поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Геленджике.