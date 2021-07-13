СК начал проверку по факту взрыва газа в гостинице Геленджика

В Геленджике следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и госпитализации двух человек в результате взрыва газовоздушной смеси в гостинице, сообщает пресс-служба СК Краснодарскому краю.

Уточняется, что погиб молодой человек, находившийся на улице. Также пострадали женщина и мужчина. Они с различными травмами госпитализированы в больницу.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. На место выехала следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

Будет установлена точная причина хлопка и все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в четырехэтажной частной гостиницы "Азария" в Геленджике взорвался бытовой газ. Сейчас идет разбор завалов. По факту инцидента местная прокуратура организовала проверку.