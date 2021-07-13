Глава Кубани поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Геленджике

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в геленджикской гостинице. Об этом глава Кубани сообщил в своем Telegram-канале.

"Глава города Алексей Богодистов уже на месте, - написал он. - Поручил ему оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Организовать расселение людей из гостиницы и близлежащих домов - всех, кому это потребуется. С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться".

Напомним, в четырехэтажной частной гостиницы "Азария" Геленджика взорвался бытовой газ. По предварительной информации, два человека погибли, а пятерых, включая ребенка, госпитализировали. СК и прокуратура Геленджика организовали проверки.

"Наша задача максимально оперативно помочь людям, - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. - Если потребуется расселение - мы готовы. С пострадавшими занимаются наши врачи. Всего в ликвидации последствий задействовано 40 человека и 14 единиц техники. Ситуация находится на моем личном контроле".