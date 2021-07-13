Новости

iPhone 13 показали в новых цветах 10:37
Валерий Гаркалин рассказал о чувстве юмора Владимира Меньшова 10:37
В России предложили ужесточить порядок получения охотничьего билета 10:21
Фермерам разрешат продавать продукты на своих участках 10:21
В Ставропольском крае после аварии с БТР пострадали четыре человека 10:19
СК начал проверку по факту взрыва газа в гостинице Геленджика 10:19
Кабмин выделил 15 млрд рублей на машины скорой помощи и школьные автобусы 10:16
Россия направила ноту США из-за кражи ж/д указателя американским дипломатом 10:14
Шесть человек погибли в Киргизии при сходе селевого потока 10:14
Вступили в силу поправки о зачислении братьев и сестер в одну школу 10:03
Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 09:54
Число погибших при взрыве газа в гостинице Геленджика выросло до двух 09:46
Источник: Влашич согласился на переход в "Милан" 09:42
Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в российском ВВП 09:39
Маск поаплодировал Рогозину за призыв вкладываться в развитие космоса 09:38
Россияне в пандемию подсели на шоколад 09:19
На брянских медиков завели дело о подделке COVID-сертификатов 09:18
Захарова оценила данные о причастности ЧВК США к убийству президента Гаити 09:17
В Геленджике один человек погиб при взрыве газа в гостинице 09:06
Принципиально новый истребитель РФ показали на видео 09:01
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о росте цен на продукты 08:45
Каждому девятому россиянину отказали в приеме на работу из-за прививки 08:20
На МАКС-2021 представят принципиально новый военный самолет 08:00
Некурящим россиянам предложили увеличить отпуск 07:47
На Камчатке произошло четырехбалльное землетрясение 06:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
13.07.2021 09:46
Рубрика: Происшествия

Число погибших при взрыве газа в гостинице Геленджика выросло до двух

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Количество погибших при взрыве газа в гостинице увеличилось до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: ГУ МЧС по Кировской области
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Медики сообщили о госпитализации четырех человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации. Еще одного транспортируют в больницу.

Напомним, в здании четырехэтажной частной гостиницы "Азария" взорвался бытовой газ. Как уточнил мэр города Алексей Богодистов, взорвался магазин, который был расположен на цокольном этаже гостиницы.

По фату инцидента прокуратура Геленджика организовала проверку. Несколько ближайших кварталов сейчас оцеплены. В администрации города уточнили, что другие дома не пострадали. Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Взрывы газа в домах РГ-Фото

Главное сегодня

Россия направила ноту США из-за кражи ж/д указателя американским дипломатом
Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге
Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в российском ВВП
Некурящим россиянам предложили увеличить отпуск
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества