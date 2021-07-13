Число погибших при взрыве газа в гостинице Геленджика выросло до двух

Количество погибших при взрыве газа в гостинице увеличилось до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Медики сообщили о госпитализации четырех человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации. Еще одного транспортируют в больницу.

Напомним, в здании четырехэтажной частной гостиницы "Азария" взорвался бытовой газ. Как уточнил мэр города Алексей Богодистов, взорвался магазин, который был расположен на цокольном этаже гостиницы.

По фату инцидента прокуратура Геленджика организовала проверку. Несколько ближайших кварталов сейчас оцеплены. В администрации города уточнили, что другие дома не пострадали. Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.